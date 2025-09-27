България притихна в гледане на мача на националите по волейбол. На много места в страната беше организирано публично гледане на победния полуфинал.

bTV и Max Sport 2 ще спазят традицията и ще излъчат на живо утрешния финал. Правата за излъчване на мача са предоставени безвъзмездно от А1 България и MAX Sport.

В Сливен на градския площад на голяма видеостена бяха подредени двеста седящи места, които бързо бяха запълнени и се наложи да има правостоящи. Всички бурно преживяваха моментите от мача.

В село Търнава, община Бяла Слатина имаше организиран фолклорен събор, като по случай мача, повече изпълнения бяха посветени на нашите волейболисти.

Някои дори бяха измислили как да съвместят ангажиментите си на сцената и гледането на мача с Чехия по bTV, тъй като двете събития течаха абсолютно едновременно.

"Не, не се чудя, аз съм се разбрал с един колега - комшия. Mежду хората отивам, гледам мача, връщам се за второто хоро и пак продължавам да гледам.

"Научени на дисциплина, ето това е резултатът, когато си на дъното да можеш да отскочиш и да победиш", коментира Ирена Янкова от Бяла Слатина.

"България ще бъде на финал, Господ е българин - тази фраза я помним отдавна", коментира Габриела Раловска, кмет на Търнава.

В София стотици деца, запалени по волейбола гледаха и коментираха мача и изчакаха той да свърши, за да започнат състезанията помежду си. За тези два часа полуфинал България бе притихнала в гледане на волейбол.

