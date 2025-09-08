Само за първите 30 часа след въвеждането на камерите за средна скорост у нас са засечени над 3700 нарушители. Това съобщи в ефира на bTV главен инспектор Лъчезар Близнаков от „Пътна полиция“.

Сред новите мерки е и глоба за пешеходци, които пресичат, докато говорят или пишат съобщения на телефон. Санкцията вече е 100 лв., вместо досегашните 20-50 лв.

„Наказанията трябва да са съразмерни на доходите и реалния живот. Целта е не само да се плаща глоба, а да има възпиращ ефект“, обясни инспектор Близнаков.

По думите му през есента произшествията с пешеходци се увеличават, затова законодателните промени са насочени и към тях, и към водачите на електрически тротинетки.

Новите камери вече работят в 22 пътни отсечки в страната. Те отчитат средната скорост, а санкциите са същите като при превишение на моментната скорост.

„В повечето европейски страни има предупредителни табели. У нас също са предвидени и най-вероятно скоро ще бъдат поставени“, увери Близнаков.

Сред установените „антирекорди“ има случаи на шофиране с над 200 км/ч – нещо, което според полицията не е рядкост.

Вижте още във видеото.

