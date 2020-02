Федералната полиция на Германия е задържала за разпит на летище Дортмунд 22 крайнодесни активисти.

Те е трябвало да излетят за София, а немските власти подозират, че тяхната цел е да вземат участие в Луковмарш, за чието провеждане в столицата организаторите му са обявили датата 22 февруари.

Специалните части на федералната полиция ще реши дали на заподозрените ще им бъде позволено да пътуват.

Die Personen, welche der rechten Szene zugeordnet werden, stehen im Verdacht, am #Lukovmarsch in #Sofia teilnehmen zu wollen.



An diesem nehmen regelmäßig #Rechtsextremisten aus dem In- und Ausland Teil. #Dortmund #Bpol pic.twitter.com/LH9konJdok