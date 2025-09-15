Георг Георгиев: Няма коментари от партньорите на България в ЕС и НАТО относно посещението на Зафиров в Китай

„До настоящия момент в Министерството на външните работи не са постъпвали въпроси, бележки или коментари от държави – партньори на България в ЕС и НАТО, по повод посещението на делегацията на ръководството на Българската социалистическа партия в Китай“.

Това стана ясно от отговор на външния министър Георг Георгиев на въпроси на депутатите от ПП-ДБ Елисавета Белобрадова и Джипо Джипов.

На 3 септември пресцентърът на БСП разпространи кадри на ръкостискането на вицепремиера Атанас Зафиров с китайския президент Си Дзинпин при провеждането на военни парад в Пекин.

Според българското посолство в Китай, присъствието на вицепремиера Атанас Зафиров на парада „е в качеството му на председател на Българската социалистическа партия и в рамките на дейността му като политически лидер“.