Фалстарт: Делото срещу пастрока и майката на 6-годишния Адриан започва отначало

Отново фалстарт – започва отначало делото срещу Стела Алексиева и Петър Чернев, майка и пастрок на 6-годишен Адриан от Пловдив. Двамата са обвинени в това, че са малтретирали физически и вербално момчето.

Причината за връщането на делото от Окръжен съд - Пловдив обратно на Районния съд са допуснати съществени процесуални нарушения в анализа на доказателствата, събрани в хода на съдебното следствие.

Процедурата стартира с нов съдебен състав, след произнасянето на присъда на първа инстанция - Чернев беше осъден на осем години затвор.

Разпоредителното заседание беше отложено заради неявяване на Адриан и баща му, както и на липсата на ясен писмен отказ да участва.

Адвокатът на момчето представи имейл от бащата, в който той обяснява, че днес е първият учебен ден за Адриан в Германия и затова не може да се яви.

Съдът прие, че на момчето и баща му трябва да се даде възможност да участват в това заседание.