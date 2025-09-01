dalivali.bg
София
България

Фалстарт: Делото срещу пастрока и майката на 6-годишния Адриан започва отначало

Причината - процесуални нарушения в анализа на доказателствата

Снимка: БГНЕС

Емил Кацаров

Публикувано в  14:18 ч. 01.09.2025 г.

Отново фалстарт – започва отначало делото срещу Стела Алексиева и Петър Чернев, майка и пастрок на 6-годишен Адриан от Пловдив. Двамата са обвинени в това, че са малтретирали физически и вербално момчето.

Причината за връщането на делото от Окръжен съд - Пловдив обратно на Районния съд са допуснати съществени процесуални нарушения в анализа на доказателствата, събрани в хода на съдебното следствие. 

Процедурата стартира с нов съдебен състав, след произнасянето на присъда на първа инстанция - Чернев беше осъден на осем години затвор.

Бащата на малтретирания от пастрока си Адриан: Преди сън спомените от насилието му изплуват

Разпоредителното заседание беше отложено заради неявяване на Адриан и баща му, както и на липсата на ясен писмен отказ да участва.

Адвокатът на момчето представи имейл от бащата, в който той обяснява, че днес е първият учебен ден за Адриан в Германия и затова не може да се яви.

Съдът прие, че на момчето и баща му трябва да се даде възможност да участват в това заседание.

