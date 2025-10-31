Факелно шествие се проведе във Враца в навечерието на Деня на народните будители.

Инициативата се организира за четвърта поредна година – по традиция на 31 октомври градът беше озарен от стотици факли, носени по централната пешеходна улица. 

В шествието участват ученици, учители, общественици, самодейци и  жители на града. Те носят факли, портрети на будителите и български знамена.

Мнозина се включиха и в кампанията „Будители в действие“ – да участват в анкета в социалните мрежи, в която отбелязват кои са за тях съвременните будители.

„Важно е да бъдем заедно и да покажем, че българските празници могат да бъдат интересни, привлекателни и да провокират младите хора да бъдат част от събитието, вместо просто да бъдат зрители“, каза пред bTV кметът на Враца Калин Каменов.

Шествието завърши пред сградата на общината, където символично беше запален „Огън на признателността“ в знак на почит към будителите.

