Еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен пристига днес на визита в България, за да инспектира Вертикалния газов коридор.

Съоръжението трябва да свърже Гърция, България, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна и Молдова.

Вчера еврокомисарят беше в Букурещ, където обсъди този въпрос с румънските власти.

Заедно с енергийните министри от тези страни комисарят ще посети съоръженията в процес на изграждане.

Освен това ще бъдат дискутирани значението на повишаването на енергийната сигурност и диверсифицирането на доставките на газ в Централна и Югоизточна Европа.

Вертикалният газов коридор е инициатива на България, Гърция, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна и Молдова. Неговото строителство е подкрепено от Европейската комисия.

Разработени са два проекта за увеличаване на капацитетите в посока от юг на север за преноса на газ (включително и втечнен газ) – от Гърция през България, Румъния, Унгария, Словакия и Молдова, с възможност за достигане и до Украйна.

В България Дан Йоргенсен ще има обиколка на най-модерната компресорна станция у нас „Нова Провадия“.

