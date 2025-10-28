Еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен пристига днес на визита в България, за да инспектира Вертикалния газов коридор.
Съоръжението трябва да свърже Гърция, България, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна и Молдова.
Вчера еврокомисарят беше в Букурещ, където обсъди този въпрос с румънските власти.
Заедно с енергийните министри от тези страни комисарят ще посети съоръженията в процес на изграждане.
Освен това ще бъдат дискутирани значението на повишаването на енергийната сигурност и диверсифицирането на доставките на газ в Централна и Югоизточна Европа.
Вертикалният газов коридор е инициатива на България, Гърция, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна и Молдова. Неговото строителство е подкрепено от Европейската комисия.
Разработени са два проекта за увеличаване на капацитетите в посока от юг на север за преноса на газ (включително и втечнен газ) – от Гърция през България, Румъния, Унгария, Словакия и Молдова, с възможност за достигане и до Украйна.
В България Дан Йоргенсен ще има обиколка на най-модерната компресорна станция у нас „Нова Провадия“.
