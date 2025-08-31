Електроразпределителното дружество „Електорхолд“ излезе с позиция след репортажа на bTV за честите прекъсвания на тока в Ловешко.

Репортажът е във връзка със сигнал за проблеми с електрозахранването в селища в Предбалкана.

Хора от селата Голец и Микре, област Ловеч, разказват, че са потърпевши от непланирано и постоянно прекъсване на тока вече повече от десет месеца.

Позицията на „Електрохолд“ гласи:

Електроразпределителното дружество постоянно се стреми да повишава качеството на предлаганата услуга на своите клиенти, включително и тези в района на с. Микре, като това най-често е свързано с инвестиции в подобряване на съществуващата инфраструктура.

Именно затова най-голямата част от прекъсванията в района са за извършване на експлоатационни дейности. Тъй като електропроводът е лъчист (захранва се само от един ВЕЦ) и няма от алтернатива, откъдето да се презахранят клиентите, те остават без захранване за периода на дейностите.

Тази година дружеството извършва реконструкция на електропровода, като в рамките на проекта са реализирани мащабни подобрения - подменени са над 24 000 метра проводници и са монтирани 35 железобетонни стълба. Плановете включват и изграждане на нова връзка от подстанция Луковит. Чрез нея ще се осигури резервно електрозахранване на селата. Вече е стартирала процедурата по въвеждане на съоръжението в експлоатация.

През лятото по мрежата са монтирани дистанционно управляеми товарови разединители, които позволяват бърза локализация на повредите и се съкращава времето за възстановяване на захранването в случай на авария.

В района са направени обходи на съоръженията, извършено е заснемане с термовизионна камера и ултразвук, а всички забележки се отстраняват своевременно. Предстои и прочистване на сервитутната зона на електропровода, който захранва региона, от близкостоящи и опасни дървета.

За да се извършват подобрения на мрежата и за да може да се работи по съоръженията, е необходимо те да бъдат обезопасени. Това е свързано с оперативни превключвания и с изключване на електрозахранването, което причинява дискомфорт, но целта на инвестиционните проекти е в бъдеще значително да намалее броят на прекъсванията.

Електроразпределителното дружество избира най-подходящите дни от годината за тази своя дейност, като счита, че добавената стойност към сигурността на доставките е много голяма и призовава клиентите да проявят разбиране.

В допълнение, една част от смущенията в електрозахранването се дължат на разразили се летни бури в района. Те предизвикват повреди по захранващите съоръжения, които са с голяма дължина и преминават през планински и пресечени терени. Дружеството реагира незабавно и възстанови електрозахранването на всички потребители.

За всички ремонтни и рехабилитационни дейности кметовете на засегнатите населени места са уведомени. Обществеността също е уведомена чрез сайта на дружеството, където могат да се извършват проверки за предстоящи изключвания по клиентски номер.

Няма постъпили жалби за изгорели уреди от района.

