Без ток: Проблеми с електрозахранването в села от Предбалкана

Местните се заканват, че ако няма трайно решение за проблема са готови за протест и дори да блокират пътя София - Варна

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  12:26 ч. 31.08.2025 г.

Сигнал до bTV за проблеми с електрозахранването в селища в Преддбалкана.

Хора от селата Голец и Микре разказват, че са потърпевши от непланирано и постоянно прекъсване на тока вече повече от десет месеца. 

Водната криза и учениците: Какво ще предприемат в Плевен преди първия учебен ден?

Токът в Микре спира често и без предупреждение, от миналия октомври до сега, разкават местните. Прекъсванията са по няколко пъти на ден,  а след буря остават на тъмно и за повече от денонощие.

“Днес палим свещ вместо да протестираме срещу тъмнината, с този жест искаме да покажем на двете отговорни дружества и на енергийния министър, че оставаме непримирими и очакваме конкретни отговори- колко още продължи този тормоз с тока?”, казва Светлана Ваташка, жител на Микре.

„Повечето хора сме на печки, помпи, климатици…спре ли тока - селото се изпразва, остава без хора!“, посочва Мартин Цанов, жител на Голец. 

Половин София остава без топлоподаване за 9 дни през септември

Според хората често от дружеството не регистрират прекъсвания и така няма и как да бъдат обезщетени.

„И когато се обадя на кол центъра, ми казват- "А, нямаме отчетено в системата!", обяснява Катя Колева, жител на Микре.

„Правим жалби в офиса им, защото не искат да дойдат! Те на среща не са идвали, по имейлите се опитвам да контактувам, това им един от последните отговори. Ето тук- прекъсванията се дължат на сработване на някакви защити, което е абсурдно!“, казва Николай Гергов, кметски наместник на Голец.

От Електрохолд заявяват за bTV, че една част от смущенията в електрозахранването се дължат на летните бури, които предизвикват повреди по захранващите съоръжения и че екипите реагират незабавно. Хората в района обаче изпращат подписка от над 200 жители до Комисията за енергийно и водно регулиране и до министъра на енергетиката. И се заканват, че ако няма трайно решение за проблема са готови за протест и дори да блокират пътя София - Варна.

Румен Радев: Извършва се брутална чистка в ДАНС, службата се превръща в бухалка

Никола Николов – Паскал посочил Асен Василев и Бойко Рашков като участници в контрабанден канал

Започна 4-дневното посещение на Владимир Путин в Китай

Катастрофата край Враца: Един е загинал, а двама души са с тежки травми

Тежка катастрофа между Бели извор и Враца, пътят е затворен

