Екшън, полицейска гонка и катастрофа, а зад волана - 13-годишно дете

Екшън и полицейска гонка в Ботевград, а зад волана се оказва 13-годишно дете. В автомобила е пътувало и друго 12-годишно момче.
Минути след 2 часа през нощта срещу 11 февруари, извършвайки обход, автопатрул на РУ-Ботевград забелязал как при движение на заден ход лек автомобил се удря в метален стълб.
При вида на униформените водачът бързо потеглил.
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Автомобилът преминал през паркинга на супермаркет и на кръстовището на улиците „Витоша“ и „Г.С. Раковски“ блъснал четири паркирани автомобила.
На място служителите на реда установили, че зад волана е 13-годишно момче. Невръстният водач и неговият 12-годишен спътник са отведени в районното управление и след медицински преглед са предадени на техните близки.
На местопроизшествието е извършен оглед и по случая е образувано досъдебно производство.
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