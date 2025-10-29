Експерти на Регионалната инспекция по околната среда и водите в София откриха и иззеха три защитени змии от частен имот в столичния квартал „Враждебна“. За това съобщиха от екоинспекцията.
Проверката е извършена след постъпили сигнали за незаконно отглеждане на животните.
В имота са открити два кралски питона и един смок мишкар. Кралският питон е защитен вид по Конвенцията CITES, а смокът мишкар е забранен за отглеждане в домашни условия според Закона за биологичното разнообразие.
„Животните не са регистрирани и не притежават документи за произход. На основание закона те са иззети и настанени в спасителен център „Зоологическа градина – София““, съобщават от РИОСВ – София.
Срещу притежателя на змиите са предприети административни мерки.
От инспекцията напомнят, че отглеждането на защитени видове без разрешителни е нарушение и може да доведе до сериозни санкции.
