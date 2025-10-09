Окръжната прокуратура в Бургас иззе документи от община Несебър, свързани с разследването за смъртта на четирите жертви на потопа в „Елените“.

Екип на bTV проследи откъде е заградена реката от ваканционното селище и как изглежда днес подземният тунел.

Река Дращела пресича комплекс „Елените“. Преди хотел Негреско в петък вечерта започна водният ад.

Снимка: bTV

Това е мястото където реката отстъпва място на бетона.

Точно зад мен се намира входът на колектора, за който се разчита, че трябва да поеме целия обем от вода, който се стича от планината.

Той пък е построен, за да може да бъде издигнат и този хотел, който виждате отгоре за който пък властта каза че липсва документация.

Снимка: bTV

А това е мястото където преди години е минавала реката, днес под краката ни има колектор, който вече е запушен до такава степен, че експерти трябва да решат дали той не трябва са бъде разрушен и реката отново да минава тук.

А експертите областният управител на Бургас търси от енергийното министерство.

„Да ни изпратят специалисти от Държавно предприятие, язовири и каскади, които да обследват това съоръжение, което е направено там за реката, за да сме сигурни, че е безопасно, за да може хората постоянно да си отидат на място“, обясни Владимир Крумов, областният управител на Бургас.

А това е водата, която този колектор трябва да поеме и да я изведе близо километър по надолу до плажа, но в момента двете тръби са в лошо състояние и вода да минава през тях е почти невъзможно.

Снимка: bTV

Георги Гюров от 20 години работи на „Елените“. Няма спомен кога реката влиза под земята, но прави статистика на наводненията.

„Първото наводнение беше 1999 г., 2006 г. - второто, и си правех мои изводи, че на всеки 7 години става този катаклизъм, но оттогава минаха 19, значи никой не знае вече кога ще е следващото“, казва той.

Разказва ни, че през 2006 колекторът отново се е запушил - тогава под возя е бил само Аквапарк Атлантида.

Оттогава са и данните на екоминистерството за покриването на реката.

Снимка: bTV

„При изглаждане на нови хотели е извършено покриването на долната чест на коритото на устието. Тогава са установени един хотел и няколко атракциона в аквапарк“, заяви Манол Генов, министърът на околната среда и водите.

Според учени от БАН сградите трябва да бъдат съборени.

„Не трябва да има по пътя на водата. Не трябва да има абсолютно никакъв строеж“, казва д-р Радослава Бекова, хидробиолог от БАН.

Превенция е спазването на плановете за превенция от наводненията. А рисковите зони в страна са 507.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK