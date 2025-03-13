Навършва се една година от кончината на Българския патриарх Неофит.

Той почина след продължително боледуване вследствие на многоорганна недостатъчност на 13 март 2024 г.

Света Литургия, панихида и трисагий бяха отслужени в митрополитската катедрала "Св. Неделя" нa 1-ви март заради настъпването на Великия пост и особеностите на богослужебния ред през този период.

Снимка: bTV

Патриарх Неофит е роден в София на 15 октомври 1945 г. със светското име Симеон Николов Димитров. Подстриган е за монах с името Неофит от българския патриарх Максим на 3 август 1975 г.

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