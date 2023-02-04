Катастрофа между кола и товарен автомобил затвори временно пътя Вeлико Търново – Русе. Пътният инцидент е станал в отсечката между Велико Търново и село Самоводене.

На място е загинал водачът на лекия автомобил. По първоначална информация с леки наранявания е пътничка в автомобила. Водачът на товарния автомобил не е пострадал.

Обходният маршрут за леки автомобили е Първомайци - Горна Оряховица - Лясковец - път I-4 Велико Търново - Омуртаг. Тежкотоварните автомобили изчакват на място.

Снимка: bTV

Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

На местопроизшествието се извършва оглед. Причините са в процес на изясняване. Започнато е досъдебно производство.