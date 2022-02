Българският евродепутат Ангел Джамбазки предизвика скандал в Европейския парламент и влезе в полезрението на медиите.

Негов жест с ръка в залата на Европейския парламент в Страсбург, който прилича на нацистки поздрав, предизвика недоволството на евродепутатите.

Това се случи по време на изказване на българския евродепутат във връзка с дебат за обвързването на европейските фондове с върховенството на правото.

След като приключва да говори и тръгва по стълбите да излиза от залата, Джамбазки се обръща и изпъва дясната си ръка, преди да напусне. В „Туитър“ може да се види запис на случилото се:

Веднага последва и реакция на Ангел Джабмазки в „Туитър“. Там той написа, че не е искал да прави нацистки знак, а е искал да се извини за закъснението си и затова вдигнал ръката си.

Жестът бе осъден и от председателя на институцията Роберта Мецола.

"Фашистки жест в Европейския парламент е неприемлив. Това обижда мен и всички в Европа. Този жест е част от най-мрачната глава от нашата история и трябва да остане там", коментира в „Туитър“ Мецола.

A fascist salute in the European Parliament is unacceptable to me - always and everywhere.



It offends me and everyone else in Europe.



We stand for the opposite.



We are the House of democracy.



That gesture is from the darkest chapter of our history and must be left there.