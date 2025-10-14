dalivali.bg
София
сега Облачно 10°
11 Облачно 12°
12 Облачно 13°
13 Облачно 14°
14 Облачно 15°
Последни
новини
Облачно
Космическо време
България

Пожар в дом за възрастни във Варна, двама са с изгаряния по цялото тяло

Няма информация за състоянието на пострадалите на възрастни хора

Снимка: Мария Георгиева

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  10:45 ч. 14.10.2025 г.

Двама трудноподвижни възрастни хора са настанени в Клиниката по изгаряния във ВМА-Варна, след като снощи са пострадали при пожар в Дома за възрастни хора край града.

Екипите на пожарната са установили, че гори стая, както и покривът на едноетажна къща, а на терасата са били заварени двама мъже, те са спасени. Настанените в клиниката са с изгаряния по цялото тяло, информира БГНЕС. 

От здравното заведение отказаха информация за състоянието на пострадалите възрастни хора. 

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
НА ЖИВО: Подписаха първата фаза от плана на Тръмп за Газа

НА ЖИВО: Подписаха първата фаза от плана на Тръмп за Газа
"Ако бедствието бе станало лятото, жертвите щяха да бъдат стотици": Съставиха акт за незаконно строителство в „Елените“

"Ако бедствието бе станало лятото, жертвите щяха да бъдат стотици": Съставиха акт за незаконно строителство в „Елените“
Защо автобуси на градския транспорт в София отказват да качат мъж в инвалидна количка?

Защо автобуси на градския транспорт в София отказват да качат мъж в инвалидна количка?
Машинисти с дрога: Положителна проба за наркотици във влака, който прегази мъж

Машинисти с дрога: Положителна проба за наркотици във влака, който прегази мъж
Войната свърши: САЩ, Египет, Катар и Турция подписаха декларацията за Газа (ВИДЕО)

Войната свърши: САЩ, Египет, Катар и Турция подписаха декларацията за Газа (ВИДЕО)
Тази сутрин
Снимка: Посланикът на Израел: Денят беше невероятен, сълзите ни течаха безспир
Посланикът на Израел: Денят беше невероятен, сълзите ни течаха безспир
Снимка: Проф. Рачев: Температурите са под нормата, но „кристалната топка“ показва над 20° на Димитровден
Проф. Рачев: Температурите са под нормата, но „кристалната топка“ показва над 20° на Димитровден
Снимка: Весела Сели Райчинова: Според някои източници е нарушено споразумението по отношение на убитите заложници
Весела Сели Райчинова: Според някои източници е нарушено споразумението по отношение на убитите заложници
Лице в лице
Снимка: От мирния план до мира
От мирния план до мира
Снимка: Националната сигурност: Заплахите и ролята на разузнаването
Националната сигурност: Заплахите и ролята на разузнаването
Снимка: Върховенството на закона
Върховенството на закона
Тази събота и неделя
Снимка: Жените в бизнеса
Жените в бизнеса
Снимка: Не без дъщеря ми
Не без дъщеря ми
Снимка: Асен Блатечки и Мариана Миланова са "Необвързани"
Асен Блатечки и Мариана Миланова са "Необвързани"
120 минути
Снимка: В главната роля: Папи Ханс
В главната роля: Папи Ханс
Снимка: Време за отговори: Васил Терзиев
Време за отговори: Васил Терзиев
Снимка: Войната за боклука
Войната за боклука