Пожар в дом за възрастни във Варна, двама са с изгаряния по цялото тяло

Двама трудноподвижни възрастни хора са настанени в Клиниката по изгаряния във ВМА-Варна, след като снощи са пострадали при пожар в Дома за възрастни хора край града.

Екипите на пожарната са установили, че гори стая, както и покривът на едноетажна къща, а на терасата са били заварени двама мъже, те са спасени. Настанените в клиниката са с изгаряния по цялото тяло, информира БГНЕС.

От здравното заведение отказаха информация за състоянието на пострадалите възрастни хора.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase