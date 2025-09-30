dalivali.bg
Два големи пожара бушуват в Хасковско, има изгорели къщи и коли

Пламъците на единия пожар са стигнали до местната болница

Снимка: БГНЕС

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  17:25 ч. 30.09.2025 г.

Два големи пожара избухнаха в Хасковско във вторник следобед. Едното огнище се е разгоряло в поле с лозя по пътя за село Момково, община Свиленград. Пламъците са достигнали район, който е в близост до местната болница. В пламъците са изгорели две къщи и няколко автомобила.

Стихията е поставила в реална опасност МБАЛ – Свиленград, заедно с кислородната инсталация на лечебното заведение, както и подстанцията на града. На този етап евакуация на хората в околността не е наложителна и тези фронтове са овладени.

Тестват системата BG-ALERT и сирените на 1 октомври

Пожарът остава активен, като огънят е погълнал и автомобили в района.

Междувременно друг голям пожар е пламнал в стърнища край село Белица. На място за овладяването на пламъците работят противопожарни екипи.

