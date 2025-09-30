Тестват системата BG-ALERT и сирените на 1 октомври

На 1 октомври от 11:00 до 11:30 часа ще бъдат тествани Националната система за ранно предупреждение и оповестяване (НСРПО) и системата BG-ALERT.

Чрез акустичните устройства на НСРПО ще бъдат излъчени „Национален сигнал за тревога“ и „Национален сигнал за край на тревогата“ на територията на градовете:

София, Бургас, Варна, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, Смолян, Враца, Стара Загора, в общини в областите Видин, Перник и Ямбол, в населените места в 30 км зона около АЕЦ „Козлодуй“.

Системата BG-ALERT ще разпространи тестово съобщение на територията на цялата страна, съдържащо текст на български и английски език.

Тестовите съобщения подлежат на управление от настройките на мобилните устройства, припомнят от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

За получаването им е необходимо активиране на канала с „Тестови сигнали“ чрез менюто на устройството от страна на потребителите.

Повече информация относно системата BG-ALERT може да намерите на www.bg-alert.bg.

