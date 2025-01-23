„Древни находки, нови открития“. Изложба в Националния исторически музей показва големите археологически постижения през миналата година.

Снимка: bTV



Този сребърен пръстен със златен обков е открит в крепостта Урвич край София. На него е изобразен двуглав орел - символ на власт, който българските царе след Иван Асен II получават от Византия.



„За първи път благодарение на изображенията върху пръстена и специфичното място на гроба в църквата гробница, успяхме да установим, че всъщност това е изобразеният в Четвероевангелието деспот Константин“, обясни археологът Филип Петрунов.



Общо 14000 предмета откриха археолозите при разкопки през 2024 г. в 22 обекта, сред които крепостта Боровец при правешкото село Разлив, могилата в село Порой, Античната крепост над Равадиново, Средновековният манастир край Ахтопол и Средновековният град Лютица.

Когато видя находките, вицепрезидентът Илияна Йотова каза, че ще се въздържи да говори с шаблони.



„Затова, позволете ми, ключовата дума днес за мен и най-вече за вас да бъде простичката, но за мен много силна дума – благодаря, българската дума благодаря“, каза Йотова.

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Снимка: bTV



Българската археология изпраща много силен сезон, с гордост обобщиха от Националния исторически музей.

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