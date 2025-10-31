Двойно е скочил броят на децата със специални образователни потребности в детските градини само за осем години, съобщава БГНЕС. Ако през учебната 2017/18 година те са били под 3000, то през 2024/25 година броят им нараства до над 7000.

Общо 31 505 деца и ученици със специални потребности се обучават в детските градини и училищата в страната. От тях 7425 са в детските градини (от общо 210 288 деца), а 24 080 са в училищата (от общо 681 361), сочат данните на МОН.

За последните осем години рязко се е увеличил броят на учениците в комбинирана (143% скок) и индивидуална форма (121% ръст). Друг сериозен проблем е неусвояването на средствата, предвидени за ресурсно подпомагане, чийто норматив е увеличен със 140%.

В 54% от училищата, които са проверили от МОН (383 на брой), са установени 3 милиона лева неизползвани по предназначение средства, което е абсолютно недопустимо на фона на нуждата от специална подкрепа в страната, смятат експертите на ведомството. Половината от училищата с неусвоени средства за ресурсно подпомагане имат паралелки, в които има над 3 деца със специални потребности, и те пак не са назначили помощник на учителя.

Установени са и сериозни нарушения в индивидуалните учебни планове на учениците. В много от тях липсват учебни предмети, като масово децата се ограничават до български език и математика. Освен това учебното съдържание не се адаптира според нуждите на децата, с което се нарушава наредбата за приобщаващото образование.

Драстичен ръст на учениците със СОП също се наблюдава в последните години. Ако през 2016/2017 г. децата със СОП са 14 054, то през учебната 2024/2025 г. са 19 371. Децата с емоционални поведенчески разстройства тази година са 1907, което е увеличение, спрямо 1416 през сравнение с 2016 г.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK