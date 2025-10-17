Парламентарната група на „ДПС – Ново начало“ внесе промени в Закона за НСО, съобщиха от пресцентъра на партията.

Текстовете предвиждат забрана за предоставянето на лични автомобили от физически лица на Националната служба за охрана, както и забрана за оборудването на лични автомобили като коли със специален режим на движение, уточниха оттам.

Още вчера те обявиха, че ще внесат такъв законопроект във връзка с изявление на президента Румен Радев, че вече ще се вози на личната си кола и би се лишил и от охрана от НСО, ако има такава възможност по закон.

Позиция на партията:

Националната служба за охрана е високоспециализирана структура, която е призвана да гарантира сигурността и неприкосновеността на държавните органи и институции. Затова законодателят е длъжен да гарантира условията и свободата за професионално изпълнение на задълженията от служителите й.

Продължаващите опити на Румен Радев да ползва НСО като евтина ПР-платформа са унизителни спрямо служителите и професионалистите й и подронват авторитета на службата.

С тези промени се цели предотвратяването на реализацията на поредната провокация от страна на Румен Радев - да направи поредния елементарен популистки трик – „Лади“, „Москвичи“ и други подобни коли, украсени със сини буркани или светлини на коли със специален режим на движение да возят него, семейството му и личния му антураж.

