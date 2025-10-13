„ДПС - Ново начало“ е най-вероятната първа политическа сила на изборите в Пазарджик. Това сочат междинните резултати от Общинската избирателна комисия.

Жителите на общината гласуваха вчера за нов общински съвет, след като Върховният административен съд касира изборите от 2023 г.

Изборният ден приключи с активност от над 35%.

Той не мина без напрежение – имаше сигнали за купуване на гласове и граждански арест.

Малко преди обед граждани подадоха сигнал, че в ромската махала в село Огняново са забелязани съмнителни луксозни автомобили.

Последва опит за граждански арест на пътуващите в тях от представители на политическа партия заради подозрения за търговия с вота.

Последва обиск в колите от страна на служители на реда, но те не откриха нищо нередно.

