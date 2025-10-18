Стотици жители на Долни Богров се събраха на протест в защита на своя свещеник отец Янко Китанов. Дъждът и лошото време не спряха хората да блокират движението по бул. „Ботевградско шосе“ и призоваха патриарх Даниил да им върне любимия духовен предводител, в противен случай следващият протест ще е под прозорците на Митрополията.

Жителите на Долни Богров за втори път излизат на масова демонстрация в подкрепа на свещеник Янко Китанов, който в продължение на 40 години е бил начело на тяхната енория.

По думите на местните църквата „Свети Теодор Стратилат“, която е възстановена от отец Янко, вече 20 дни остава затворена.

„На 51 години съм. Никога досега нашата черква не е била затворена близо 20 дни. Хората се възмущават. Предният четвъртък трябваше да има енорийски съвет. Никой не ни уведомява за нищо, държат ни в неведение“, заяви Иван Асенов, цитиран от БГНЕС.

Снимка: БГНЕС

Мъжът подчерта, че те са в правото си да знаят, защото нито една стотинка не е дадена за енорията им нито от Светия Синод, нито от Софийската света митрополия.

Гинка Симеонова живее в Долни Богров повече от 50 години. Тя е възмутена от това, че хората нямат достъп до храма, който по думите й един от най-красивите в Софийско и е издигнат с техни средства. „Бог ни изпрати най-добрия свещеник, отец Янко. И сега ние, жителите, да нямаме достъп до храма, отец Янко да няма достъп до храма. Защо? И всичко, което беше създадено от нас, някой си хвърли вътре непознат човек. Няма как да стане“, категорична е жената. Тя заяви, че протестът им няма да остане нечут и те ще отидат и пред Софийската света митрополия, за да защитят своя духовен пастир „Искаме си отец Янко и никой друг!“, подчерта Гинка Симеонова.

Снимка: БГНЕС

Друга жителка Ирина се обърна към българския патриарх и софийски митрополит Даниил. „Обръщам се към патриарх Даниил. Да знае, че няма да отстъпим от целта, която имаме. Няма да отстъпим и няма да си дадем нашия духовен водач отец Янко Китанов. Ще протестираме, докато не постигнем целта си“, обеща Ирина.

Гражданите на Долни Богров на няколко пъти прикриваха движението по бул. „Ботевградско шосе“, те скандираха: „Искаме отец Янко“.

Снимка: БГНЕС

Следващият протест на Долни Богров в защита на техния духовен пастир ще бъде вече пред сградата на Софийската света митрополия в центъра на София на площад „Света Неделя“.

