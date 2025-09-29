dalivali.bg
София
сега Разкъсана облачност 14°
15 Облачно 15°
16 Краткотраен дъжд 16°
17 Разкъсана облачност 16°
18 Разкъсана облачност 16°
Последни
новини
Разкъсана облачност
Космическо време
България

Българският патриарх Даниил се срещна с Вселенския патриарх Вартоломей в Солун

Двамата се обединиха около голямото значение на богословското образование в съвременната епоха

Снимка: Българска патриаршия

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  14:43 ч. 29.09.2025 г.

Българският патриарх Даниил се срещна с Вселенския патриарх Вартоломей в Солун, съобщиха от Българската патриаршия.

На срещата бяха обсъдени вековните духовни връзки между Константинополската патриаршия и православния български народ. Бяха изтъкнати изключително добрите отношения между Българската православна църква – Българска Патриаршия и Вселенската Константинополска патриаршия, както и други въпроси от междуправославен характер. 

Патриарх Даниил и патриарх Вартоломей се обединиха около голямото значение на богословското образование в съвременната епоха.

Българският патриарх Даниил изрази надеждата си Халкинската богословска школа, която вече 54 години е затворена, да бъде отново открита. Срещата продължи повече от един час и премина в дух на братолюбие и сърдечност. Двамата патриарси си размениха символични подаръци. 

По покана на Негово Блаженство Атинския и на цяла Гърция архиепископ Йероном II Българският патриарх Даниил участва във Втората международна научна конференция, посветена на стогодишнината на списание „Теология“, на която предстои да изнесе доклад за модерните технологии, изкуствения интелект и тяхното влияние върху човешкия живот.

Програмата на форума предвижда той да започне от 13:00 часа днес с официално откриване на фотографска изложба „Вселената те провъзгласява за свой застъпник: Свети Димитър Мироточиви на Балканите. Емблематични места за поклонение, преносими икони и стенописи“. Изложбата е експонирана в солунската концертна зала "Мегаро Мусикис" с вход свободен и ще продължи до 20 октомври.

По-рано патриарх Даниил се срещна с декана и ръководителите на двата департамента на Богословския факултет към Солунския университет "Аристотел".

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

 

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Резултатите от изборите в Молдова: Страната запазва проевропейския курс

Резултатите от изборите в Молдова: Страната запазва проевропейския курс

Арести в "Автомобилна администрация", искали подкуп от шофьори на камиони с техника на Роби Уилямс

Арести в "Автомобилна администрация", искали подкуп от шофьори на камиони с техника на Роби Уилямс
Камен Донев: Дощя ми се да имам самолет и да хвръкна до Манила, това е велико преживяване

Камен Донев: Дощя ми се да имам самолет и да хвръкна до Манила, това е велико преживяване
Жечо Станков: „Топлофикация София“ не е подменила нито един линеен метър мрежа за 2024 г.

Жечо Станков: „Топлофикация София“ не е подменила нито един линеен метър мрежа за 2024 г.
Кремъл: Ако САЩ изпратят ракети Tomahawk в Украйна, кой ще ги насочва и ще дава координати за целите?

Кремъл: Ако САЩ изпратят ракети Tomahawk в Украйна, кой ще ги насочва и ще дава координати за целите?

Тази сутрин
Снимка: Каква е ролята на спортния психолог в успеха на младите волейболисти?
Каква е ролята на спортния психолог в успеха на младите волейболисти?
Снимка: В Световния ден на сърцето: Как да се погрижим за него и кои са рисковите фактори?
В Световния ден на сърцето: Как да се погрижим за него и кои са рисковите фактори?
Снимка: Проф. Иво Петров: У нас изобилстват рисковите фактори за сърдечно-съдови заболявания
Проф. Иво Петров: У нас изобилстват рисковите фактори за сърдечно-съдови заболявания
Лице в лице
Снимка: Радан Кънев и д-р Иван Мартинов - гости в "Лице в лице"
Радан Кънев и д-р Иван Мартинов - гости в "Лице в лице"
Снимка: Кризата с водата: Нов закон за ВИК, нови сондажи и инвестиционен план – кога ще има ефект?
Кризата с водата: Нов закон за ВИК, нови сондажи и инвестиционен план – кога ще има ефект?
Снимка: Йово Николов: Работата на парламента е да контролира работата на министрите и правителството
Йово Николов: Работата на парламента е да контролира работата на министрите и правителството
Тази събота и неделя
Снимка: Голям екран за финала и в София
Голям екран за финала и в София
Снимка: В село Търнава се подготвят за предстоящия финал
В село Търнава се подготвят за предстоящия финал
Снимка: Хиляди ще гледат мача заедно във Велико Търново
Хиляди ще гледат мача заедно във Велико Търново
120 минути
Снимка: В главната роля: Ваня Щерева
В главната роля: Ваня Щерева
Снимка: Народното творчество и спортните мечти
Народното творчество и спортните мечти
Снимка: Христо Пъдев за успеха на националите по волейбол
Христо Пъдев за успеха на националите по волейбол