Жителите на Долни Богров се разбунтуваха срещу новия нежелан и напълно непознат за тях свещеник, влязоха в Божия храм, до който не бяха допускани и настояха за незабавното връщане на местния отец Янко Китанов, в противен случай ще блокират важни пътни артерии на София, предаде БГНЕС.

Стотици жители на Долни Богров застанаха в подкрепа на своя духовен водач отец Янко Китанов, който в продължение на повече от 40 години.

Духовникът е сменен неотдавна, без никаква основателна причина, без знанието и уведомяването на еноряшите. На негово място е назначен нов свещеник, който по думите на местните хора е бил изгонен от бившата си енория в Бобошево, Благоевградско, включително и заради странните за православните християни порядки, които налагал там.

