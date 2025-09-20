В събота ще бъде предимно слънчево, над Източна България с временни увеличения на облачността. Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°, в София - около 26°.

В планините ще бъде слънчево, около и след обяд главно над масивите от източната половина на страната ще има временни увеличения на облачността. Ще духа умерен до силен североизточен вятър, който през деня малко ще отслабне.

Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра - около 13°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб вятър от запад, който през деня ще се ориентира от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 23° и 25°. Температурата на морската вода е 23°-24°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

На Балканския полуостров ще бъде слънчево, в сутрешните часове на места в низините и по долините на реките ще има ниска облачност или мъгла.

Температурите ще започнат да се повишават. Дневни температури: за София – 26 градуса, Истанбул – също 26, Атина – 27, Букурещ, Белград, Солун – 29 градуса, Скопие – 32.

И през следващите дни времето ще се задържи слънчево. Все пак над Източна България се очаква развитие на значителна ниска облачност в сутрешните часове.

В неделя в крайните югоизточни райони е възможно и да превали. Температурите продължават постепенно да се повишават - в началото на новата седмица минималните ще са между 11 и 16 градуса, а максималните - между 26 и 31.

