Видео, на което се вижда как дете язди кон по оживен булевард в София, беше разпространено в социалната мрежа Фейсбук.

На изненадващата гледка се натъкнали шофьори и пешеходци във вторник, когато на кръстовището на бул. „Цар Борис III” и бул. „Тодор Каблешков“ детето, обяздило копитното животно, преминава в галоп.

На кадрите, разпространени във Фейсбук групата „Забелязано в София“ се вижда и друго дете, което тича след коня, вероятно опитвайки да го спре.

Потребители в мрежата коментират, че в София трябва да бъдат направени и „алеи за каубоите, за да не притесняват шофьорите“.

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