Ден без автомобили в София в "Европейската седмица на мобилността"

Ден без автомобили в София. Кампанията "Европейска седмица на мобилността" е на Европейската комисия.
Инициативата съвпада със Световният ден без автомобили.
От сутринта до 20 часа тази вечер движението в централната градска част е ограничено.
Забранено е и паркирането, а общественият транспорт се движи по график.
Инициативата се използва и за различни съпътстващи прояви - велошествия и изложби.
