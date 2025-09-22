Ден без автомобили в София в "Европейската седмица на мобилността"

Ден без автомобили в София. Кампанията "Европейска седмица на мобилността" е на Европейската комисия.

Инициативата съвпада със Световният ден без автомобили.

От сутринта до 20 часа тази вечер движението в централната градска част е ограничено.

Снимка: БГНЕС

Забранено е и паркирането, а общественият транспорт се движи по график.

Инициативата се използва и за различни съпътстващи прояви - велошествия и изложби.