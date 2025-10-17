С демонстрации и концерт на военен оркестър в Пловдив беше отбелязан тържествено Денят на военния парашутист.

Тази година се навършват 81 години от сформирането на Парашутната дружина.

Годишнината се отбелязана с тържествена програма, която включва на официални церемонии в Пловдив на 17 октомври и поднасяне на венци и цветя в памет на загиналите парашутисти в София – на 18 октомври.

Парашутната дружина е създадена през 1943 г. като първото българско формирование, подготвено за въздушно-десантни действия, припомня БТА.

На 18 октомври 1944 г. година нейните бойци влизат в първата си битка, в която проявяват смелост и себеотрицание при изпълнението на поставените задачи.

Денят на военния парашутист е израз на признателност към поколения български воини и символ на доблест, мъжество и професионализъм.

