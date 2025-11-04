Всички петима обвиняеми по делото „Благомир Коцев“ вече са се запознали с материалите по обвинението.

Разследването срещу задържания варненския кмет и общинските съветници приключи.

Адвокатите им поискаха прекратяване на делото и премахване на мерките за неотклонение.

Защитниците на Йордан Кателиев и Николай Стефанов са категорични, че обвиненията срещу тях трябва да паднат. Заедно със задържания кмет Благомир Коцев, медийната му съветничка Антоанета Петрова и един бизнесмен са обвинени за участие в престъпно сдружаване.

„Той е привлечен като обвиняем за това, че заедно с Коцев и Стефанов са поискали подкуп…във връзка с конкретна обществена поръчка. Което си давате сметка, че е безсмислица, още повече с оглед проведената обществена поръчка, времето, в което е провеждана и обстоятелството, че тя е спечелена от кандидата, който е поискал най-ниска цена“, каза адв. Ивайло Костов от защитата на Йордан Кателиев.

„Ще поискам и прокуратурата да се произнесе и по мярката му за неотклонение домашен арест. Не считам, че към момента тя е адекватна такава. Ето защо се надявам в най-скоро бъдеще той да може пълноценно да изпълнява задълженията си“, заяви адв. Диляна Агова от защитата на Николай Стефанов.

