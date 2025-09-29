dalivali.bg
Делян Пеевски: Защитата на децата от посегателства е над всичко

НК трябва да бъде променен в този дух, каза той

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  07:42 ч. 29.09.2025 г.

„Ескалацията на случаите със сексуална злоупотреба с малолетни и непълнолетни е повод да се обърне внимание на задължението на Държавата да възпитава младите поколения в дух на морал, отговорност и уважение към другия. Законодателни промени, които засилват защитата на децата и непълнолетните, ще покажат ясно, че обществото поставя тяхната неприкосновеност над всичко. Това е не само наказателна, но и възпитателна мярка – сигнал, че посегателството срещу най-уязвимите е недопустимо и ще бъде строго санкционирано“, каза лидерът на ДПС Делян Пеевски.

Държавната агенция за закрила на детето проверява скандален клип с насилие над момиче

„Много държави вече са предприели законодателни промени, които предвиждат по-тежки наказания и специална защита за деца и непълнолетни при сексуални престъпления. България трябва да се присъедини към тези усилия, за да гарантира, че правата на децата са защитени в пълна степен и че страната ни стои твърдо на страната на морала, семейството и човешкото достойнство.“, пише в позицията му.

Според него сексуалната злоупотреба с малолетни и непълнолетни е едно от най-тежките престъпления, защото съчетава физическо насилие с дълбока психологическа травма.

„В много случаи тези травми са доживотни и водят до разрушени личности, невъзможност за нормален семеен и социален живот и тежки здравословни последствия. Строги и ясни наказания, съчетани с мерки за превенция, имат силно възпиращо действие и показват нетърпимостта на обществото към подобни деяния. Наказателният кодекс, в разрез с добрите нрави, здравите семейни устои и условия за превенция, приема 14-годишните като пълноценно осъзнаващи последиците от действията си, затова ДПС-Ново начало внася изменение в НК, с което увеличава тази възраст на 16 години. С това поставяме началото на широк дебат и законодателни промени, с които ще бъдат актуализирани мерките и закрилата към децата на България, така че да растат в сигурна и отговорна за бъдещето им среда, възпитавани в традиционните семейни ценности“, каза още Пеевски.

