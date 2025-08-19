„Ескалиращият проблем с недостига на питейна вода за хората изисква незабавни и решителни действия от страна на държавата“.

Това написа в позиция до медиите лидерът на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски.

„Защото ако днес засегнати от водната криза са най-малко половин милион българи, потърпевши от неразрешаването на проблема с водите, ако продължи протакането, отлагането и прехвърлянето на проблема от едни на други като горещ картоф, утре застрашени ще бъдат всички“, предупреждава Пеевски.

Той е изискал от председателя на Народното събрание Наталия Киселова да свика незабавно заседание на парламентарната комисия по околната среда и водите за изработване и приемане на решение на Народното събрание за незабавно, ефективно и категорично разрешаване на системната криза с водите на Република България.

Ето какво още гласи позицията на лидера на „ДПС – Ново начало“:

Разрешаването на проблема с водите представлява едно от най-големите предизвикателства и е необходимо прилагането на решително ново начало, за да е успешно и благополучно за хората.

Равносметката сочи, че днес най-ценният ресурс – водите, се управляват от четири министерства, няколко второстепенни разпоредители, общини и търговски дружества, които си прехвърлят топката и това е една от причините резултатът да бъде това, че в България критична маса хора нямат безпрепятствено достъп до питейна вода.

Спешните действия, които трябва да се предприемат са сондажи, проби за годност, нови водоизточници, почистване на водоизточници и довеждащи водопроводи до населените места, както и подмяна, ремонт и изграждане на цялата ВИК-мрежа и системите за напояване на земеделските земи и индустриални нужди.

Но тъй като няма централизирана, работеща система за управление на водите в Република България е необходимо създаването на национален борд по водите, в който да влизат представители на всички институции и ведомства, свързани с управлението на водните ресурси.

Чрез подобна структура може да се гарантира и финансовото обезпечаване на всички проекти чрез републикански бюджет, европейско финансиране и привличане на капитал от ББР.

В 21-ви век е недопустимо хората да бъдат поставени пред катастрофална криза - без достъп до питейна вода и отговорност на политиците и държавниците е да изградят здрави структури, които да гарантират, че това повече няма да се случва.

Ново начало системно и неотлъчно следва своята мисия - по-добър живот, сигурност и закрила за хората.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK