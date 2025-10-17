bTV стана част от годишното обучение на съдиите, организирано от Националния институт за правосъдие.



Основната част от въпросите на магистратите беше свързана с начина, по който медиите отразяват новините, как да комуникират най-лесно с журналистите и как да отговарят при дела от голям обществен интерес.



“Най-важното нещо, което исках да кажа днес е, че медиите всъщност не търпят вакуум. И ако съдиите не говорят и не отправят ясно своите послания, хората няма да ги разберат. Посланието ми е – ясни послания, за да няма информационен вакуум”, посочи Десислава Ризова.





„Начинът, по който комуникираме с хората, трябва да бъде по-достъпен и по-разбираем. Те виждат какво прави съда, но не и защо го прави. Голяма част от съдебните проблеми са образователни, хората не знаят какво да очакват от съдебната власт“, каза Марин Маринов, ръководител на Апелативен съд-Варна.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK