България разполага с доказателства за преки връзки между руската служба за външно разузнаване и бандите, помагащи на незаконните мигранти да преминават през Европа. Това е заявява министърът на вътрешните работи Даниел Митов пред британското издание „Таймс“.

Неговото твърдение идва в момент, в който министър-председатели от Европа ще се срещнат с британския си колега Киър Стармър в Лондон в сряда, за да обсъдят планове за спиране на незаконната миграция през Западните Балкани.

„Незаконната миграция е инструмент за враждебни режими да дестабилизират Европейския съюз и Обединеното кралство“, заявява Митов пред изданието, цитиран от БТА.

По думите му руски шпиони помагат на трафикантите да откриват слабите места по външните граници на ЕС, давайки пример с тази между България и Турция. Той допълва, че трафикантите разполагат с информация как мигрантите могат да злоупотребяват с процедурите за убежище в ЕС и Великобритания, както и как да избегнат връщане в родината си.

Освен това българският вътрешен министър споменава конкретни неправителствени организации като No Name Kitchen и Mission Wings, които според него „се намират в контакт с трафиканти“. Медията се е свързала с тях, но те категорично отхвърлят обвиненията.

В статията се споменава, че Обединеното кралство ще оказва подкрепа на България и другите съюзници от НАТО за подсилване на охраната на външните граници и нарушаването на тези криминално-държавни мрежи. Международните полицейски сили се опитват да разбият бандите на трафикантите на мигранти, които са проучили маршрутите за трафик през региона, посочва „Таймс“.

