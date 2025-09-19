Бившият ректор на Университета по библиотекознание и информационни технологии в София - проф. Стоян Денчев откри паметник на… себе си в учебното заведение.

Скулптурата е озаглавена „Професорът“ и лично Денчев сряза лентата по време на представянето ѝ. Според учебното заведение тя е символ на знанието, приемствеността и човечността.

„Композицията съчетава пейка и статуя, посветена на проф. Стоян Денчев – дългогодишен преподавател, визионер и общественик, който превърна УниБИТ в университет с европейско лице и международно признание“, посочват от университета.

Събитието събра преподаватели, студенти, гости и приятели на университета. Новината обаче предизвика вълна от критика и възмущение в социалните мрежи заради спорното му минало.

Снимка: УниБит

Освен в университетските среди – той е ректор на УниБИТ от 2002 г. до 2018г., Денчев е бивш политик и бизнесмен. Бил е вицепрезидент на групировката „Мултигруп“, а името му се свързва с Държавна сигурност. В началото на века е депутат в 37-ото Народно събрание, издигнат от ДПС.

