Шофьор с близо три промила алкохол и положителен тест за наркотици отнесе автобусна спирка след опит да избегне полицейска проверка.

Случаят е от Мездра. Няма пострадали, а само материални щети.

Снимка: bTV



Около два следобед вчера полицейски патрул на Районното управление в Мездра се опитал да спре автомобил. Вместо да спре, водачът поел с висока скорост по международния път в посока Враца. Проследен е на безопасно разстояние от органите на реда, които откриват колата паднала в дере на входа на село Моравица.

„С огромна скорост, по-нагоре отсекъл едната тръба на табелката, която е за отбивката за село Моравица и се е врязал буквално в спирката“, посочи Росен Ценов, кмет на село Моравица.

Пробата с дрегер на 50- годишния мъж отчела 2.86 промила в издишания въздух. Полевият тест за наркотици е положителен за канабис.



„Беше видимо пил, неадекватен, каза, че с около 160 км е карал. Единственото, което е, благодарим на Господ, че не е имало чакащи, щото доста хора чакат тука за работа, за Враца, ученици“, каза още кметът.

Нарушителят е от Враца, той е задържан за 24 часа, автомобилът му е иззет.

По случая е образувано бързо производство.

"И кръщелното му да му вземат, и книжка, да не се качва и да ходи пеши“, каза Йордан Вълков.

„Тука можеше да има човек, ако го беше блъснал, какво правим“, посочи Милан Ковачев.

Заради високите скорости и зачестилите катастрофи на новоремонтирания участък от Е-79 между Мездра и Ботевград продължава поставянето разделителни колчета.

