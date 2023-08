Емблематичната кампания на bTV Media Group - „Да изчистим България заедно“, тази година ще се проведе на 16 септември. bTV заедно със своята партньорска мрежа ще обединят усилия отново в името и на каузата за опазване на природата.

„Да изчистим България заедно“ е най-мащабната доброволческа инициатива у нас вече над 10 години. Нейните цели са свързани с установяването на добри доброволчески практики и с насърчаването на отговорно отношение и поведение за създаването на една по-чиста и красива среда за живот.

11-ото издание на кампанията ще се проведе под надслова „Готови сме!“ и ще обедини отново държавни институции, областни и общински администрации, неправителствени организации и доброволци.

Инициативата влага истинска упоритост и енергия не само в грижата за околната среда и нейното бъдеще, но и в стимулирането на чувство за лична отговорност и възпитание на децата. Именно затова тази година най-малките жители на страната ще поведат своите родители, приятели и всички нас в мисията „Да изчистим България заедно“.

„Най-голямото постижение за тези 10 години е, че кампанията успя да преобърне нагласите в обществото. Като водеща медийна група в България, извеждаме на преден план „нулева толерантност“ към замърсяването и насърчаваме отговорното поведение чрез личен пример. На 16 септември подаваме ръка на всички партньори и доброволци, които искат заедно с нас и тази година да направят решителна крачка в името на българската природа. Независимо дали говорим за паркове, реки, градска среда или места за отдих, училища и обекти от културно-историческо значение, нашите екипи ще бъдат на място, за да дадат гласност на всяко добро дело. Готови сме и ще се радваме да се присъедините към нас“, каза Жанета Дядовска, маркетинг директор на bTV Media Group.

„Всички доброволци – физически или юридически лица, институции на национално или местно ниво, са свободни да изберат, почистят, облагородят и възстановят местата, които харесват и обичат. Нека заедно се погрижим за природните красоти на България, така както го правим и за нашите домове, за да покажем добрия пример на хората около нас и на младите подрастващи поколения“, каза от своя страна Димана Банкова, бранд мениджър в bTV Media Group и мениджър на проекта.

По данни на МОСВ от началото на първото издание на „Да изчистим България заедно“ през 2012 г. повече от 18 800 сметища и 94 338 тона отпадъци са почистени и събрани от близо 2 500 000 доброволци. Тези данни се равняват на 200 напълно натоварени самолета „Боинг 747“.

„Да изчистим България заедно“ подкрепя каузата на най-голямото гражданско движение в света – Let’s Do It World, като през 2019 г. получи глобално признание за най-голям брой доброволци на глава от населението – 6,2%. Сред 180 държави, участващи в голямото почистване на планетата World Clean Up Day, България държи този рекорд и до днес.

Като кампания „Да изчистим България заедно“ е част от по-широката социална платформа „Добрият пример“ на bTV Media Group, която вдъхновява и споделя добрите дела в подкрепа на млади таланти, подпомагане на хора в нужда и опазване на природата. Медийната група застава зад десетки стойностни кампании за социални каузи всяка година, които получават безвъзмездна възможност за комуникация в нейните телевизионни, дигитални и радио канали.

Лицата на телевизията, които са посланици на „Добрият пример“, също са лично ангажирани с редица проекти в полза на обществото. Създаването на повече зелено и ESG съдържание във всички платформи на bTV Media Group въвлича и обединява все повече младите хора, които се вълнуват от екология и устойчив начин на живот.