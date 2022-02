Има приет стандарт през 2017г., при който е заложено да се прави първо триаж на оплакванията и на състоянието на пациента, след което той да се регистрира. Това обясни в ефира на bTV Radio д-р Десислава Кателиева, председател на Националната асоциация на работещите в Спешна помощ.

Тя уточни, че се съмнява да се прилага стандартът: "Смятам, че колегите ми импровизират.

"Факт е, че няма триажни зони, няма триажни сестри, не се попълват протоколи за триаж. Надявам се проверката на МЗ да ме опровергае. Независимо, че на нормативна база го има, аз съм сигурна че го има и във вътрешните правилници на спешните отделения и на болниците, триаж практически не се прави. Това може да го каже всеки един от пациентите, който е отишъл в спешно отделение. Редно е да има едно медицинско лице, което да посреща пациента", допълни тя.

По думите на Жени Александрова, председател на Асоциация на пациентите с онкологични заболявания липсата на подготвени кадри води до трагедии като тази във врачанската болница:

"Системата е оголена откъм кадри и ето какво се случва. Дали има поведенчески протокол и стандарти, и триажна зона, това което се видя на записа е, че реакцията беше неадекватна. Дори и да има такъв стандарт, в него най-вероятно е предвидено поведение, когато пациентът е в безпомощно състояние, каквото беше в случая. Доста години изгубихме в празно говорене и съобщаване на тревожни факти без никакъв резултат. Към днешна дата ние сме в много драматична ситуация, защото съм сигурна, че този случай не е единичен”, допълни тя.