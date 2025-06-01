Неправоспособен водач с нерегистриран автомобил е самокатастрофирал на пътя между горнооряховските села Драганово и Горски горен Тръмбеш, съобщиха от ОД МВР - Велико Търново.

Произшествието е станало около 19:00 ч. днес.

Водачът и тримата му спътници са на 16 и 17 години от село Драганово и от Горна Оряховица.

Шофьорът е тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества, като пробите му са отрицателни.

Четиримата са откарани в Спешното отделение на болницата във Велико Търново.

По случая е образувано досъдебно производство под наблюдението на прокуратурата.

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