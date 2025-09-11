dalivali.bg
4 дни след предния печеливш: Българин спечели 2 140 569,50 лева от тотото

Той е играл онлайн със система за съкратено записване номер 3, като е попълнил десет числа в първа област на фиша

Снимка: iStock

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  21:12 ч. 11.09.2025 г.

Само четири дни след като България посрещна своя 147-и тото милионер, вече имаме и 148-и. А само месец по-рано нов тото милионер бе излъчен в слънчевия морски град Бургас. Това лято не само зарадва с прекрасно време, но и направи живота на много хора значително по-богат.

Щастливецът от последния тираж е играл онлайн със система за съкратено записване номер 3, като е попълнил десет числа в първа област на фиша. Той е маркирал и три позиции на Тото Джокер. Общата стойност на залога е 15.40 лева, а късметлийската комбинация е 2, 4, 12, 16, 19, 30, 32, 35, 38 и 48.

Резултатът е впечатляващ – една шестица на стойност 2 137 432.30 лева, две петици за 3 100.40 лева и четири четворки за 26.80 лева.

Така, общата печалба достига внушителните 2 140 569.50 лева. 

Само от началото на годината бяха спечелени девет огромни джакпота от числовите игри, а само през август всички игри на Българския спортен тотализатор донесоха печалби за над 20 милиона и 700 хиляди лева.

Българският спортен тотализатор като държавен хазартен оператор има мисия далеч надхвърляща вълнението от печалбите, защото е призван да подпомага развитието на спорта и културата в България. Всеки попълнен фиш и всяка игра носят не само шанс за късмет, но и реален принос към българските таланти, към бъдещите спортни успехи и към съхранението на културното ни богатство. Заедно правим чудесата възможни – на терена, на сцената и в живота.

С игрите на Български спортен тотализатор – късметът е възможен.

