НИМХ издаде предупреждение за значителни валежи и червен код за 7 области в Северна България за 8 октомври, сряда.

Червеният код е в сила за областите Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Разград и Силистра. В тези области се очакват значителни количества дъжд - над 65 мм.

Оранжев код е в сила за областите Враца, Търговище и Добрич, а жълт код за интензивни валежи от дъжд е обявен за областите Монтана, Шумен и Варна.

Няколко района се наводниха в Русе след продължаващите над 24 часа валежи. Един от тях е до УМБАЛ „Медика“, където заради непрестанния дъжд и непочистени шахти водата не може да се оттече. Наводнена е и част от паркинга, който обслужва болницата и съседните блокове.

Под вода са и участъци от булевардите "България" и "Христо Ботев", както и по улица "Чипровци". Засегнат е и районът на Свободната зона, където се съобщава за закъсали автомобили.

По данни на хидрометеорологичната станция в Русе за 24 часа са паднали близо 115 л/кв.м. Средномесечната норма за количество дъжд е 57 л/кв. м.

