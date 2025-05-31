Една жена е загинала, а други четирима души са ранени след челен сблъсък между два автомобила на пътя Бургас - Средец.
Инцидентът е станал около 16:45 часа, в района на разклона за село Константиново.
По първоначални данни едната кола е навлязла внезапно в насрещното платно.
Самоличността на жертвата все още не е установена.
Движението в участъка е преустановено. Използва се обходен маршрут за Бургас.
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