Една жена е загинала, а други четирима души са ранени след челен сблъсък между два автомобила на пътя Бургас - Средец.

Инцидентът е станал около 16:45 часа, в района на разклона за село Константиново.

По първоначални данни едната кола е навлязла внезапно в насрещното платно.

Самоличността на жертвата все още не е установена.

Движението в участъка е преустановено. Използва се обходен маршрут за Бургас.

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