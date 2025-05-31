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Млад шофьор блъсна дете и баба му в Бургас

Движението в района е отцепено

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  15:48 ч. 31.05.2025 г.

Автомобил блъсна 11-годишно дете и 71-годишната му баба на оживен булевард в Бургас.

Инцидентът е станал на бул. „Демокрация“ в близост до кръстовището с ул. „Гурко“. Движението в района е отцепено. На място има няколко полицейски автомобила.

Екипи на Спешна помощ също пристигнаха на място, като две линейки откараха пострадалите в болница.

От полицията съобщиха, че детето и възрастната жена са пресичали булеварда на червен светофар.

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Тепърва ще се изяснява тяхното състояние след силния сблъсък, но екипът ни на място видя, че те са в безсъзнание.

На мястото на инцидента има спрял автомобил с шуменска регистрация, който е със счупено предно стъкло.

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