В кома и с опасност за живота е мотористът, пострадал тежко при пътнотранспортното произшествие, станало около 12:30 ч. вчера на кръстовището между главен път Е-70 и пътя Разград – Исперих, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в Разград.

Бус, шофиран от 40-годишен разградчанин и пътуващ от Исперих към Разград, навлиза в кръстовището, без да спазва знак стоп и отнема предимството на движещия се по направлението Русе – Варна мотоциклет, управляван от 49-годишен мъж от Две могили, Русенско.

Моторът се блъска в предната дясна част на буса и водачът му пада на пътното платно.

Пострадалият е транспортиран в болницата в Разград с пневмоторакс и фрактури на шест ребра и ключица. Взета му е кръв за химичен анализ.

Пробите за употреба на алкохол и наркотици на шофьора на буса са отрицателни. По случая се води досъдебно производство.

