Бус се запали на бензиностанция в района на ВМЗ - Сопот. Пострадал е шофьорът. Инцидентът е станал вчера, съобщават от Главна дирекция Пожарна безопасност.

В помещение на бивша бензиностанция, която не е функционираща, е изградена инсталация за хексан. При наливане на течността в съдове, които са били натоварени в микробус, възниква възпламеняване.

При пожара е унищожен микробуса, инсталацията за хексан и около 250 кв.м. сухи треви около обекта.

В пожарогасенето са участвали два екипа на пожарната и два екипа от ВМЗ - Сопот. При опит да гаси пожара е пострадал водачът на микробуса.

