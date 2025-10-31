dalivali.bg
Борисов за Бюджет 2026: Червената линия ще е на трите процента дефицит

По думите му настоящият бюджет е продължение на миналогодишния, изготвен от бившия финансов министър Асен Василев

Снимка: БГНЕС

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  10:22 ч. 31.10.2025 г.

Червената линия ще е на трите процента дефицит, заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти в кулоарите на парламента в отговор на въпрос за държавния бюджет за 2026 г. Той каза, че има опасност да се надхвърли този процент, но ще се опитат през приходите да го компенсират.

„Това, което научих вчера, е, че близо 7 милиарда повече са събрали тази година приходните агенции отколкото миналата. Борбата с корупцията и контрабандата дава резултат. Ако продължим с това добро темпо, догодина с тези допълнителни приходи ще покрием дупките, които се появят в бюджета“, посочи той.

По думите му настоящият бюджет е продължение на миналогодишния, изготвен от бившия финансов министър Асен Василев.

Кирил Домусчиев: Ако политиците не се вразумят, чака ни дежавю на кризата от 2009 г

„Макар че тогава на Кирил Петков и Атанас Атанасов им казахме, че за някои параметри правим процеса необратим и няма кой след това да прави съкращения. ГЕРБ през годините водеше консервативна бюджетна политика, но накрая дойде „Промяната“ и всички системи нараснаха главоломно. По всички параметри – заплати, пенсии, ние се движим по инерцията, зададена, когато бяхме в „сглобката“, коментира Борисов.

Лидерът на ГЕРБ обяви, че по-късно в петък ще стане ясно дали ще се вдига осигурителната тежест и с колко. Той коментира, че постоянно има съкращения в държавната администрация. „Колкото те съкращаваха, толкова и ние ще съкращаваме – поддържаме добрите традиции“, допълни Борисов  

Борисов припомни, че на Съвета за съвместно управление вчера са направени корекции по параметрите на проектобюджета

Симеон Дянков: 2027 г. България ще е в свръхдефицит и може би пак Иван Костов ще ни е виновен

Попитан за държавния дълг, Борисов каза: „толкова, колкото харчат българските пенсионери и работещи хора. Тези всичките заеми и дългове са трупани“, коментира той. И припомни за свои предупреждения за дълговете на държавата по времето на Асен Василев. „Ще продължим, разбира се, защото иначе ще кажете, че ПП-ДБ, тези сладкиши, тези сладури, раздаваха пари на пенсионерите, на армията, на хората, а дойде ГЕРБ и предложи постна пица, не гласувайте за ГЕРБ. Тези номера няма да ви минат“, заяви Борисов.

