И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов поиска отвода на съдия Мирослава Тодорова от Софийски градски съд (СГС), защото отказала да се произнесе по жалба на прокурор Даниела Талева от 17.06.2025 г. и да образува досъдебно производство по материали, добили известност в публичното пространство като „ЕвротоЛийкс“.

И.ф. главен прокурор посочва три основания за отвода, свързани с нарушение на установените в действащото законодателство процесуални правила:

В случая от една страна е налице нарушение на срока за разглеждане на преписката от съдията, визиран в разпоредбата на чл. 411 б, ал. 2 от Наказателно-процесуалния кодекс. Този срок е „не по-късно от един месец от постъпването на материалите“, а вече са изминали повече от 3 месеца, в които не е известно да има произнасяне на съдията.

Отводът се иска и на базата на публично изнесени данни, станали достояние на обществото чрез изяви на подателя на жалбата до съдията от СГС и на сигналите до „ad hoc прокурора“ – Г. Георгиев от ГД „БОЕЦ“. Посочва се, че в изяви на Г. Георгиев от края на 2024 г. и началото на 2025 г., включително и на пресконференция на 30.01.2025 г., се представят различни по обем писмени материали, характеризирани като „архив“ на бившия следовател П. Петров, и приложени в сигнала до „ad hoc прокурора“ Даниела Талева. Твърди се, че в тях се съдържат копия от документи от дисциплинарно производство спрямо съдията Мирослава Тодорова (бивш председател на Съюза на съдиите в България (ССБ), която по публичните твърдения на жалбоподателя е била определена да се произнесе по преписката срещу отказа на „ad hoc прокурора“ да образува досъдебно производство.

Отводът е поискан и заради публични изяви от последните месеци на Мирослава Тодорова, която е бивш председател на УС на ССБ, към момента член на тази съсловна организация. Изтъква се, че в публично изразена позиция на ССБ (Декларация от 05.10.2025 г.) е отправен призив за принудително отстраняване на и.ф. главен прокурор от заеманата длъжност, а в множество интервюта съдия Тодорова е правила коментари и внушения, които засягат неговото име и длъжността на и.ф. главен прокурор.

„Считам за недопустимо произнасянето на съдия по дело, по което би имал пряк и личен интерес от неговото решаване“, посочва и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов.

В искането си той подчертава, че ако действително в материалите пред съдия Тодорова се намират относими спрямо нея документи, това се явява основание за отвод от разглеждане на конкретното производство поради наличието на предпоставки и съмнения за предубеденост, заинтересованост и липса на обективност.

