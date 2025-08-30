Районният съд решава дали да остави в ареста служителя на Центъра за градска мобилност.

Инцидентът стана на 27-ми август в района на кръстовището на бул. "Дондуков" и ул. "Дунав".



Служителят напада двама мъже, които се опитват да свалят поставена на автомобила им скоба.

За случая стана ясно от разпространен в социалните мрежи видеоклип, на който се виждат удари с глава и ръце.



Служителят на Градска мобилност е с повдигнато обвинение за нанасяне на леки телесни повреди на двама души.

