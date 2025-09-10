Блокирани на летище „Васил Левски“: Пътници чакат над 10 часа заради повреден самолет

Близо 200 души повече от 10 часа са блокирани на летище „Васил Левски“. А три часа от престоя им е бил на борда на самолета, разказват зрители на bTV.

Полетът на авиокомпанията „Райън еър“ за английският град Бристъл е трябвало да излети в 12:00 часа по обед.

По думите на зрителите ни, никой не е давал информация на пътниците защо полетът закъснява с часове.

От Министерството на транспорта казаха за bTV, че причината е проблем в машината.

Полетът ще се извърши от друг самолет, който ще пристигне от Англия до София.

И обясниха, че след 3-часовия престой в самолета, служители на наземния оператор на Терминал 2, както и служители на „Гранична полиция“ са съдействали те да бъдат отведени отново на терминала, където са и раздадени ваучери за храна.