dalivali.bg
София
сега Облачно 26°
22 Облачно 24°
23 Облачно 23°
00 Облачно 23°
01 Облачно 22°
Последни
новини
Облачно
Космическо време
България

Блокирани на летище „Васил Левски“: Пътници чакат над 10 часа заради повреден самолет

От Министерството на транспорта казаха за bTV, че причината за чакането е проблем в машината

Снимка: Getty Images / iStock

Антоан Златков Антоан Златков

Публикувано в  21:37 ч. 10.09.2025 г.

Близо 200 души повече от 10 часа са блокирани на летище „Васил Левски“. А три часа от престоя им е бил на борда на самолета, разказват зрители на bTV.

Полетът на авиокомпанията „Райън еър“ за английският град Бристъл е трябвало да излети в 12:00 часа по обед.

По думите на зрителите ни, никой не е давал информация на пътниците защо полетът закъснява с часове.

От Министерството на транспорта казаха за bTV, че причината е проблем в машината.

Полетът ще се извърши от друг самолет, който ще пристигне от Англия до София.

И обясниха, че след 3-часовия престой в самолета, служители на наземния оператор на Терминал 2, както и служители на „Гранична полиция“ са съдействали те да бъдат отведени отново на терминала, където са и раздадени ваучери за храна.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
„Има натиск върху магистрати, искат сина ни за изкупителна жертва“: Говорят родителите на Бургазлиев

„Има натиск върху магистрати, искат сина ни за изкупителна жертва“: Говорят родителите на Бургазлиев
Тръмп за атаката в Доха: Това беше решение, взето от Нетаняху, а не от мен

Тръмп за атаката в Доха: Това беше решение, взето от Нетаняху, а не от мен
Даниел Митов: Изтеклият запис потвърждава версията на МВР за побоя над Николай Кожухаров

Даниел Митов: Изтеклият запис потвърждава версията на МВР за побоя над Николай Кожухаров
Акция в община Горна Оряховица: Разкрити са компютри, вероятно са за копаене на криптовалута

Акция в община Горна Оряховица: Разкрити са компютри, вероятно са за копаене на криптовалута
Над средната скорост: Рекордьор е микробус, карал със 162 км/ч на АМ „Тракия“

Над средната скорост: Рекордьор е микробус, карал със 162 км/ч на АМ „Тракия“
Тази сутрин
Снимка: В Перник създадоха ескейп стая срещу насилието в училище
В Перник създадоха ескейп стая срещу насилието в училище
Снимка: Проф. Чуков: Атаката в Доха показва разногласия между военното и политическото ръководство на Израел
Проф. Чуков: Атаката в Доха показва разногласия между военното и политическото ръководство на Израел
Снимка: bTV по следите на нелегална търговия с лекарства: Разследване стигна до фалшив продукт за отслабване (ВИДЕО)
bTV по следите на нелегална търговия с лекарства: Разследване стигна до фалшив продукт за отслабване (ВИДЕО)
Лице в лице
Снимка: Милен Керемедчиев за атаката на Израел в Катар
Милен Керемедчиев за атаката на Израел в Катар
Снимка: Стартът на политическия сезон
Стартът на политическия сезон
Снимка: Надежда Нейнски: Всички имаме една и съща цел – мир в Близкия изток
Надежда Нейнски: Всички имаме една и съща цел – мир в Близкия изток
Тази събота и неделя
Снимка: Най-добра рибена чорба
Най-добра рибена чорба
Снимка: В ателието на твореца Павел Койчев
В ателието на твореца Павел Койчев
Снимка: Уроците на Камен Донев
Уроците на Камен Донев
120 минути
Снимка: В главната роля: Владимир Карамазов
В главната роля: Владимир Карамазов
Снимка: Време за отговори: Томислав Дончев
Време за отговори: Томислав Дончев
Снимка: Роуминг: Пасторът на Тръмп - Марк Бърнс
Роуминг: Пасторът на Тръмп - Марк Бърнс