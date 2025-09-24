dalivali.bg
Блокира здравноинформационната системата и спря прегледите и изследванията с направления

Причината се оказа технически проблем

Снимка: iStock

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  12:45 ч. 24.09.2025 г.

В сутрешните часове на деня днес блокира Националната здравноинформационна система.

Това направи невъзможна работата на общопрактикуващите лекари, специалистите и лабораториите при работа с направления. 

Лекари и пациенти сигнализираха за затруднение и с издаването на болнични, както и за проблем при качването на резултати от изследвания.

Направления за прегледи и изследвания вече не се издават на хартия, а директно се вкарват в системата и са достъпни при представяне на ЕГН. 

Направления вече не се издават на хартия, а директно се вкарват в системата и са достъпни при представяне на ЕГН.

Няма специални инструкции за действие при подобен срив и на много хора се наложи да отложт планирания за тази сутрин преглед.

Причината се оказа технически проблем със здравноинформационната системата, която се поддържа от държавното дружество „Информационно обслужване“.

След 11 ч. на фейсбук страницата си от фирмата съобщиха за проблема и обявиха, че той е решен. Извиниха се на засегнатите специалисти и пациенти.

